Sporting representado em congresso internacional de guarda-redes

O Sporting marcou presença no Congresso Internacional de Guarda-Redes Latino-Americano, tendo sido representado por Rodolfo Vieira, Dário Ezequiel e Hugo Tecelão, técnicos dos guardiões dos sub-19, sub-23 e equipa B, respetivamente.No evento que decorre online, de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, o trio de treinadores dos verdes e brancos foi esta tarde responsável por um painel subordinado à 'Transição Defensiva do Guarda-Redes'. O congresso conta, ainda, com elementos do Union Berlim, Valladolid, Aspire Academy, Estudiantes, Atlético Mineiro, Lille ou Zwolle, entre outros.