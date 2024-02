Sporting SAD com recorde de lucros de 58,3 milhões de euros no primeiro semestre da época

A SAD do Sporting apresentou esta quarta-feira o relatório e contas referente ao primeiro semestre desta temporada, tendo atingido um lucro de 58,3 milhões de euros no período referido, naquele que acaba por ser o melhor resultado semestral de sempre da sociedade leonina. A título de exemplo, houve um acréscimo de 10,8 milhões comparativamente aos dados apresentados no primeiro semestre de 2022/23.No comunicado enviado à CMVM, a SAD do emblema de Alvalade destaca ainda o volume de negócios que chegou ao valor de 178,1 milhões de euros, também um número recorde neste aspeto, e que se deve, de acordo com a Sporting SAD, a uma "boa performance operacional e rendimentos de transações de jogadores, mesmo num ano sem as receitas da Liga dos Campeões".Este valor recorde tem também por base as transações realizadas pela SAD leonina no primeiro semestre, ou seja no último mercado de transferências de verão, com o documento a retratar um total de 122,8 milhões de euros nas transações de futebolistas como Manuel Ugarte, Porro, Chermiti e Tiago Tomás. De resto, na presente época, o valor de mercado do plantel leonino alcançou a fasquia dos 120,1 milhões de euros, algo justificado pelas "compras efetuadas no final da época 2022/23 e do mercado de transferências de 2023/24".Nestas contas já se engloba também as contratações de Viktor Gyökeres (20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões possíveis em objetivos), Morten Hjulmand (18 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em objetivos) e Iván Fresneda (9 milhões de euros fixos, mais 2 M€ em objetivos), as compras leoninas do último defeso do verão.Relativamente ao merchandising, a SAD dos verdes e brancos também tem motivos para sorrir, já que, neste primeiro semestre de 2023/24, atingiu logo uma receita no volume de negócios de 9,2 milhões de euros, um registo idêntico ao de toda a época de 2022/23 e até o dobro do que foi conseguido em igual período da temporada passada. A isto se deve também a faturação e sucesso de vendas pelo terceiro equipamento, em homenagem a Cristiano Ronaldo.Noutro aspeto, a SAD do Sporting vincou ainda a importância da reestruturação financeira e da dívida, que resultou na compra dos VMOCS e permitiu ao clube passar a deter 88% da sociedade leonina, consolidando a maioria do capital.