Sporting sem Gonçalo Inácio e Hjulmand na visita ao Portimonense

O Sporting vai passar o Natal na liderança do campeonato, jogará em Tondela dia 23, para definir as suas contas na Allianz Cup, sabendo que só no dia 30 voltará à grande prioridade... sem dois dos seus habituais titulares, suspensos.

Gonçalo Inácio e Hjulmand, central e médio dos leões, respetivamente, serão baixas para a visita a Portimão, uma vez que, 'tapados' à partida para o clássico, viram ambos o cartão amarelo das mãos de Nuno Almeida. O primeiro foi logo o internacional português, ao minuto 70, seguido do dinamarquês, admoestado já no tempo de compensação (90'+6).