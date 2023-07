Sporting nega interesse em Pedro Neto

O Sporting trabalha na definição do plantel para a época 2023/24 e entre os alvos definidos não está Pedro Neto. Fonte oficial do clube leonino garantiu a Record que não há interesse no extremo do Wolverhampton.Pedro Neto está no Wolverhampton desde 2019/20 mas nas últimas épocas sofreu lesões graves que o afastaram muitos meses da competição.