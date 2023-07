Sporting sem proposta do CSKA de Moscovo por Paulinho

O Sporting não tem qualquer proposta do CSKA Moscovo visando uma eventual transferência de Paulinho para a Rússia, e a sua saída nem está a ser equacionada pois é um dos jogadores considerados inegociáveis por Rúben Amorim, sabeO rumor começou com uma notícia do portal russo 'Sport-Express', citando alegadas declarações de Fernando Meira, o empresário do jogador. No entanto, o antigo internacional português desmentiu, ao nosso jornal, ter proferido quaisquer comentários em relação ao avançado do Sporting.