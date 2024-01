Sporting só vai abrir bancada A na Taça de Portugal: bilhetes para o Tondela já à venda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting colocou esta quinta-feira à venda os bilhetes para a receção ao Tondela, dia 9, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal: segundo nota oficial no seu site, os leões informam que só irão abrir a bancada A - inferior - rumo a este encontro e que entre quinta e sexta-feira os ingressos disponíveis dirigem-se apenas a sócios com Gamebox renovada para os lugares supracitados.A partir de sábado, os bilhetes, com preços compreendidos entre 5 e 22 euros, terão venda alargada aos restantes associados e público em geral.Recorde-se que a partida entre leões e beirões tem início às 18h45.