Sporting-Sturm Graz, 3-0: o duelo em 5 factos

O Sporting venceu () na receção ao Sturm Graz, num jogo a contar para a 6.ª jornada do Grupo D da Liga Europa e que mereceu os seguintes destaques por parte da GoalPoint.Vitória tranquila marcada pela eficácia. Os leões chegaram aos três golos em apenas cinco remates enquadrados entre 14 tentados, a valerem 1,7 Golos Esperados.O treinador leonino caracterizou Gyökeres como uma ‘máquina’ que precisa jogar sempre para manter a forma. O sueco jogou 45 minutos, somou 18 ações, entre as quais dois remates (um para o 1-0), três conduções progressivas e sete passes certos. Pouco, mas bom e eficaz, como é hábito.Gonçalo Inácio foi o goleador de serviço. O central entrou apenas ao intervalo mas foi a tempo de não só bisar como também terminar como o terceiro jogador mais ativo, com 75 ações, entre as quais 66 passes certos em 69 tentados.Curiosamente o jogador com mais bola em Alvalade foi mesmo o raramente utilizado Luis Neto, com 123 ações, um recorde leonino na campanha europeia 2023/24.Os centrais leoninos estiveram em evidência. Coates ficou a um ‘ferro’ do golo, num jogo onde venceu os 8 duelos aéreos que disputou, igualando o recorde da Liga Europa em curso, partilhado com outros cinco jogadores. Pelo caminho ainda entregou com sucesso 8 dos 12 passes longos que tentou.