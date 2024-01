Sporting tem mais um lateral no estaleiro: Leonardo Barroso pára pelo menos dois meses

Depois de Fresneda e Diogo Travassos, o Sporting perdeu mais lateral-direito por lesão: Leonardo Barroso. O jovem sofreu uma entorse no pé esquerdo no jogo da equipa B disputado frente ao Alverca, no passado dia 20 de janeiro (0-1), e vai parar pelo menos dois meses.O jovem, de 18 anos, lesionou-se na sequência de uma entrada muito dura do avançado dos ribatejanos, Rodrigo Freitas, ao minuto 88, que foi penalizado com um cartão... amarelo. Já Leonardo Barroso foi obrigado a deixar de imediato o relvado dada a gravidade da mazela.O jogador leonino foi reavaliado e mediante o resultado dos exames médicos foi excluído o cenário de uma operação. Contudo, dada a gravidade da entorse, é certo que o defesa só voltará aos relvados em meados de março... na melhor das hipóteses. Recorde-se que Leonardo Barroso é um dos elementos que treina várias vezes no plantel principal com Rúben Amorim, e chegou mesmo a integrar o estágio de pré-época no último verão.Leonardo Barroso é assim o terceiro lateral a ser obrigado a parar por um longo período de tempo após Fresneda ter sido operado ao ombro esquerdo e Diogo Travassos também se ter lesionado com gravidade no joelho direito.