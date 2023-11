Sporting tem três jogadores no boletim clínico e internacionais só voltam após dupla-folga

Para lá da goleada aplicada ao Atlético, emblema de Alcântara - recorde aqui os destaques -, o Sporting é notícia pelos três futebolistas que tem no seu boletim clínico: começando pelo que regista o problema mais grave, Fresneda foi operado em Espanha ao ombro esquerdo e ainda esta semana deverá ser reintegrado na Academia para recuperação, que iniciou, contudo, no seu país natal, mais precisamente em Madrid.Geny Catamo continua a fazer tratamento a um problema de ordem muscular e não participou no particular realizou em Alcochete, onde Pote se dividiu em pequenos exercícios entre o ginásio e o relvado - também não foi opção para Rúben Amorim.No que aos internacionais diz respeito, e ainda com alguns em jogo, Gonçalo Inácio e Viktor Gyökeres, já livres após duplo-compromisso com Portugal e Suécia, respetivamente, tiveram direito a descanso suplementar, voltando à Academia quinta-feira, após dupla-folga.