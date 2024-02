Sporting teve um espectador especial em Moreira de Cónegos

«Eu quero o Sporting camepão»: momento de comunhão entre jogadores e adeptos após a vitória frente ao Moreirense «Eu quero o Sporting camepão»: momento de comunhão entre jogadores e adeptos após a vitória frente ao Moreirense

Entre aque disse 'presente' em Moreira de Cónegos, o Sporting contou com um espectador especial, que atualmente até representa... outro clube. Falamos de Afonso Moreira, leão que está cedido ao Gil Vicente, e que assistiu praticamente na primeira fila à vitória dos leões (2-0).Aproveitando a proximidade entre Barcelos e Moreira de Cónegos (cerca de 50 quilómetros), o ala/extremo, de 18 anos, fez a deslocação para apoiar o clube do coração, com o qual renovou até 2028 antes de ser emprestado.Nas redes sociais, foi o próprio quem deu conta da sua presença, com uma fotografia das equipas no relvado e a identificação do Sporting, com um coração verde.