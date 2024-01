Sporting treina ainda sem Coates integrado

O Sporting realizou esta quarta-feira mais um treino tendo em vista o jogo com o Estoril, agendado para sexta-feira (18h45), e a principal dúvida prende-se com a utilização de Coates. O capitão já trabalha no relvado, mas ainda não faz treino integrado. Amanhã, os leões têm mais uma sessão agendada, e caso o central receba luz verde por parte do departamento clínico irá ser reintegrado.Com as dúvidas relativas ao internacional uruguaio, e ainda sem Fresneda e St. Juste que permanecem entregues ao departamento clínico, Rúben Amorim chamou quatro jovens ao plantel principal, e os escolhidos foram Francisco Silva (guarda-redes), Chico Lamba (central), Travassos (lateral direito) e Miguel Menino (médio). Recorde-se que a equipa técnica já não conta com Diomande e Morita que seguiram para as respetivas seleções.Na quinta-feira, os leões treinam de manhã, na Academia, à porta fechada. Às 19h00, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão da partida, no Estádio José Alvalade.