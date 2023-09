Sporting treina com 23 e ainda sem St. Juste no dia que parte para a Áustria

O Sporting realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes de rumar à Áustria, onde quinta-feira defronta o Sturm Graz na sua estreia na Liga Europa 2023/24: nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Rúben Amorim mostrou-se junto a um grupo de 23 jogadores, sem grandes novidades e ainda com St. Juste ausente, a recuperar de lesão no joelho esquerdo.Entre os mais jovens, nota para as presenças do guardião Diego Callai, do central Eduardo Quaresma, do médio Essugo e do avançado Rodrigo Ribeiro. O defesa João Muniz e o ala Afonso Moreira não apareceram no relvado da ala profissional de Alcochete.Os verdes e brancos têm viagem marcada para as 15h30, via aeroporto de Beja, e as conferências de imprensa para as 19h00 locais, mais uma hora em Portugal Continental.Eis os 23 jogadores chamados pelo treinador do Sporting:Guarda-redes: Adán, Franco Israel e Diego Callai.Defesas: Fresneda, Esgaio, Eduardo Quaresma, Diomande, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Nuno SantosMédios: Hjulmand, Essugo, Morita, Daniel Bragança e PoteAvançados: Geny Catamo, Trincão, Edwards, Rodrigo Ribeiro, Paulinho e Gyökeres