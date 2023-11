Sporting treina sem 10 internacionais em Alcochete

O Sporting realizou mais um treino, em Alcochete, e Rúben Amorim já não contou com 10 dos internacionais que foram chamados às respetivas seleções. Franco Israel (Uruguai), Gonçalo Inácio (Portugal), Eduardo Quaresma (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro, João Muniz e Dário Essugo (Portugal sub-19), Morten Hjulmand (Dinamarca), Hidemasa Morita (Japão), Viktor Gyökeres (Suécia) e Ousmane Diomande (Costa do Marfim) só regressam à Academia na próxima semana, após representarem os respetivos países.Em relação aos trabalhos, como é habitual, os titulares no dérbi com o Benfica limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes trabalharam no relvado, sob as ordens do técnico leonino. À parte continua Geny Catamo, a recuperar de uma lesão no adutor direito.Os leões vão agora gozar três dias de folga e regressam ao trabalho na sexta-feira.