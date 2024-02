O Sporting rescindiu com Rochinha, apurou, o extremo de 28 anos está também de saída do Qatar, país onde representou o Al-Markhiya na primeira metade da época por empréstimo dos leões. Ao rescindir o acordo que o víncula aos leões até 2026, poderá depois assinar por outro clube como jogador livre - o regresso ao futebol português é a sua prioridade.Antes, apenas como uma mera formalidade, o nome do atacante consta na derradeira lista de inscrições do Sporting na Liga. No entanto, não conta para Rúben Amorim e vai agora dar por terminada a ligação a Alvalade. Contratado por 2 milhões de euros em 2022, fez 20 jogos e apontou um golo.