Sporting vai à Áustria e Amorim 'avisa': «O LASK Linz está bem presente na nossa cabeça...»

Rúben Amorim quer entrar na Liga Europa com o pé direito. O Sporting defronta amanhã o Sturm Graz, na Áustria, e o treinador do Sporting, que não esquece o LASK Linz, só pensa na vitória. A ideia, segundo explicou à Sport TV, é garantir o apuramento direto, para evitar eliminatórias. E sonhar, claro está, com a conquista da prova..."Não vou obviamente dizer. Esperamos um Sporting diferente porque tem de ser. Trata-se de um adversário diferente dos que encontramos no nosso campeoato, uma equipa muito mais física, mais impressionante do que o habitual. Preparámos isso e, em função das características dos nossos jogadores, vamos fazer algumas mudanças. Não vamos rodar para poupar ninguém, porque os jogadores não estão cansados, o que vamos fazer é usar os jogadores com as melhores características para este jogo. E também preparar o futuro.""O mesmo perigo do LASK. Uma equipa que sem grandes trocas de bola pode chegar à baliza, é muito rápida, muito forte. E se não levarmos o jogo a sério... De certeza que vamos levar a sério porque estamos habituados. Para nós o LASK foi ontem, está bem presente na nossa cabeça, pelo menos para a equipa técnica. Queremos ficar em primeiro do grupo, é importante para evitar a eliminatória. Há qualidade em todas as equipas, não vamos facilitar um milímetro, temos é de jogar de forma diferente do campeonato.""Olhando para o histórico recente na Europa são favoritos. Mas olharam dessa forma quando estávamos na Champions, num ano passámos e no outro não, porque sofremos um golo a 10 minutos do fim. Não vou desvalorizar ninguém, tudo pode acontecer. Podemos perder qualquer jogo deste grupo ou ganhar todos. Queremos vencer já este.""Temos de ver o desenrolar da competição, o mais importante é estar na luta pelo título em Portugal e ser bom na Europa. Ser só bom na Europa não me diz nada porque são eliminatórias. O que queremos é consistência no nosso jogo. Somos candidatos a vencer qualquer jogo, queremos ir o mais longe possível. Se pudermos vencer a Liga Europa...""Se tiver alguma dúvida, em termos de condição fisica, algum jogador que não possa jogar, vou dar prioridade ao campeonato. De resto, o que vamos fazer é usar ao máximo o nosso plantel, temos jogadores para isso. Em caso de dúvida, o campeonato será sempre a primeira escolha.""Regressa quando estiver disponível a 100 por cento. Não me vou alongar sobre o que ele tem. Tem um problema físico, não vou especificar. Há outros jogadores que têm dificuldades e que nem sempre estão nas convocatórias, acontece com outras equipas. Coisas de um atleta. Vai recuperar e ajudar a nossa equipa."