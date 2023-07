Sporting vai encaixar 25 por cento numa eventual venda de Plata

O Sporting terá direito a 25% do total de uma futura venda de Gonzalo Plata, jogador do Valladolid que está a ser cobiçado pelo Bournemouth, equipa da Premier League que parece disposta a investir 10 M€ no seu passe. A informação foi avançada pelo diretor geral do Independiente del Valle, clube onde os leões descobriram o internacional equatoriano."Quando o vendemos ao Sporting tínhamos 50% do passe, mas o ano passado, quando o jogador foi transferido para o Valladolid, as percentagens mudaram ficando o Sporting e o Independiente com 25% cada, e o Valladolid com 50%", revelou Santiago Morales ao programa espanhol 'Chiringuito'.O extremo já manifestou a intenção de rumar à Premier League pois o Valladolid desceu de divisão, e só aguarda pelo final das negociações entre os clubes para poder começar a falar com o Bournemouth. A SAD leonina, para já encaixou 5 M€ com a venda do passe do sul-americano, 3 M€ quando foi oficializada a venda ao Valladolid, e mais 2 M€ quando o atleta completou 20 partidas no clube espanhol.