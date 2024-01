Sporting vai lançar empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros até ao final do ano

O Sporting convocou para 6 de fevereiro uma Assembleia Geral da SAD destinada a deliberar sobre a conversão antecipada dos VMOC recomprados ao Novo Banco e sobre a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 50 milhões de euros. A informação deu entrada esta tarde no portal da CMVM.O empréstimo obrigacionista será o terceiro ponto da referida AG."Deliberar sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 8º dos Estatutos, para uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), a realizar através de (i) uma oferta pública de subscrição e/ou (ii) uma oferta pública de troca tendo como objeto as obrigações representativas do empréstimo obrigacionista ‘Sporting SAD 2021-2024’, emissões essas a terem lugar até ao final do ano de 2024."Segundoapurou, o objetivo da SAD é preparar atempadamente o refinanciamento do empréstimo obrigacionista que vence no final deste ano, lançado em novembro de 2021. Então, o encaixe foi de 40 milhões de euros.