Sporting anuncia recorde de renovações com 23 mil gamebox vendidas

Termina esta segunda-feira o prazo para os sócios do Sporting renovarem os seus bilhetes anuais e a direção do clube de Alvalade anunciou um recorde de vendas com 23 mil lugares já preenchidos.Este ano, o pacote inclui um total de 23 jogos incluindo Liga Betclic, fase de grupos da Liga Europa e Allianz Cup, e ainda a entrada para o Troféu Cinco Violinos, a disputar a 30 de julho, frente ao Villarreal. Também há novidades a registar em termos da entrada no Estádio José Alvalade com a introdução do cartão único.