Sporting vendeu Chermiti ao Everton por 12,5 M€... mas reservou direito de preferência

O Sporting divulgou esta quarta-feira o documento onde detalha todas as suas movimentações nos mercados de janeiro de 2023 e do último verão: sem grandes novidades - os valores comunicados no fecho das operações e outros avançados por Record batem certo -, nota, ainda assim, para o negócio que levou Chermiti até ao Everton, por 12,5 milhões de euros.





Além do valor que foi pago pelo emblema de Liverpool e ao qual se acrescem 2,5 M€ em objetivos, além de uma comissão de 1,2 M€, a nota lateral revela que a sociedade leonina mantém 12,5% de uma mais-valia sobre uma futura venda, assim como... o direito de preferência sobre o jogador. Ou seja, caso o Everton receba uma proposta pelo avançado, de 19 anos, o Sporting terá obrigatoriamente de ser informado, podendo fazê-lo regressar... a Alvalade - não se explicita se tem de igualar a oferta.