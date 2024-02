Sporting viaja para a Suíça com quatro baixas e um regresso

O Sporting viaja na manhã desta quarta-feira para a Suíça onde amanhã, pelas 17h45, defronta o Young Boys em jogo do playoff da Liga Europa. Entre a comitiva dos leões, liderada pelo presidente Frederico Varandas e Hugo Viana, destaque para as ausências de Coates, que será poupado devido ao relvado sintético , Paulinho, com uma tendinite no pé direito , e Diomande. St. Juste, ainda entregue ao departamento clínico, também será baixa para o encontro. Quem está de regresso é Fresneda, que nos últimos dias foi reintegrado sem limitações nos trabalhos leoninos e poderá ser opção para Rúben Amorim.Recorde-se que o Sporting visita amanhã o Young Boys pelas 17h45, em jogo da 1.ª mão do playoff da Liga Europa. Hoje, e já em solo suíço, Rúben Amorim faz a antevisão à partida pelas 17h15 (hora de Lisboa), antes do treino que os verdes e brancos vão realizar no sintético de Wankdorf (18h).















As imagens da partida do Sporting rumo à Suíça com novidades na convocatória