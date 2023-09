Comissão de Acionistas do Sporting admite lapso e propõe aumentar prémio para Varandas

Os acionistas da Sporting SAD, convocados para a Assembleia Geral da sociedade a realizar-se a 2 de outubro, vão voltar a apreciar e aprovar os prémios a atribuir a Frederico Varandas e restantes membros executivos do Conselho de Administração, relativos a 2021/22, devido a um "lapso no cálculo".À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Comissão de Acionistas do Sporting refere que quando discutia os prémios de 2022/23 devidos aos administradores executivos - Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha e André Bernardo - apercebeu-se que "um lapso no cálculo dos ponderadores por cumprimento dos objetivos desportivos de 2021/2022 durante a reunião de 2 de Setembro de 2022 teria comprometido o cálculo da remuneração variável devida pelo respetivo exercício". Por esse motivo, propõe, agora, um aumento.Em causa um erro na soma dos objetivos desportivos, sendo que o "acesso aos oitavos-finais da Liga dos Campeões da UEFA" (com ponderador de 25%) foi erradamente substituído por "acesso à fase de grupos da Liga Europa da UEFA" (com ponderador de 10%). Uma vez identificada a imprecisão, a classificação final global final sobe agora para os 92,5% e, consequentemente, aumentam também os prémios para Frederico Varandas (dos 82.687,50 € para os 99.225,00 €) e os outros membros executivos (dos 55.125,00 € para os 66.150.00 €)."A Comissão de Acionistas propõe aprovar este novo cálculo de modo a permitir opagamento da diferença aos administradores executivos face ao montante aprovado em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2022, propondo ainda que o valor destadiferença não seja diferido", lê-se.Por este motivo, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da SAD do Sporting, Bernardo Ayala, anunciou que a referida reunião magna terá 7 pontos, e não 6 como previsto, para se "apreciar e aprovar a proposta revista de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2021/2022".