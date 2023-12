Sporting volta ao trabalho com três lesionados e Daniel Bragança a recuperar de uma gripe

Após três dias de folga, o Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho na sua academia, em Alcochete: segundo informaram os leões, a sessão matinal orientada por Rúben Amorim não contou com os lesionados St. Juste (lesão no tornozelo esquerdo), Coates (problema muscular na coxa esquerda) e Iván Fresneda (recupera de uma operação ao ombro esquerdo), trio de baixas ao qual se juntou Daniel Bragança, a recuperar de um síndrome gripal, que já o tinha limitado na visita a Tondela No arranque da 'Operação Portimonense', o treinador dos verdes e brancos chamou, contudo, uma tripla de reforços da formação, a saber: o guarda-redes Francisco Silva, o ala direito Diogo Travassos, assim como o médio Miguel Menino.Amanhã, outra vez no período matutino, o leão volta a exercitar-se. O duelo com os algarvios, a contar para a jornada 15 do campeonato, está marcado para sábado, a partir das 20h30.