Sporting volta aos treinos com dois nomes no departamento médico

Depois da goleada (4-0) sobre o Tondela na Taça de Portugal, o plantel do Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos, com a maioria dos jogadores a fazer o habitual trabalho de recuperação. De acordo com as informações do clube de Alvalade, os elementos mais utilizados no triunfo diante dos beirões fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes futebolistas estiveram às ordens de Rúben Amorim no relvado da ala profissional da Academia.De fora continuam apenas St. Juste e Fresneda, os quais recuperam respetivamente de uma entorse no tornozelo esquerdo e de uma cirurgia a uma lesão ao ombro esquerdo, motivos pelos quais permanecem a fazer tratamento no departamento médico.O plantel da equipa principal dos verdes e brancos treina novamente esta quinta-feira, numa sessão matinal à porta fechada, tendo em vista a visita ao Chaves, no sábado, a contar para a 17ª jornada do campeonato.