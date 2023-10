Sporting voltou ao trabalho na Academia com novidades sobre Coates

O Sporting regressou na manhã deste domingo ao trabalho, no rescaldo da vitória com o Farense, por 3-2, que colocou a equipa na liderança isolada do campeonato. Coates, que saiu aos 12 minutos da partida em Faro, devido a queixas físicas, viu confirmada uma lesão muscular.Com efeito, de acordo com informações recolhidas por, o capitão foi reavaliado pelo departamento médico e os exames concluíram a referida lesão muscular. Recorde-se que Amorim admitiu, na 'flash interview' após o jogo, que o central sentiu uma "picada" que o forçou à substituição. Desde logo, o técnico descartou-o das opções para a receção à Atalanta, na quinta-feira, em duelo da fase de grupos da Liga Europa.Por outro lado, os jogadores mais utilizados no Algarve fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.