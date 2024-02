Sporting-Young Boys, 1-1: o duelo em 5 factos

O Sporting empatou () na receção ao Young Boys, num encontro referente à 2.ª mão do playoff da Liga Europa. A Goalpoint analisou este jogo disputado no Estádio José Alvalade e destacou os seguintes dados:Os leões criaram 3,3 Golos Esperados (xG) em apenas 16 remates, ou seja, ficaram a dever 2 golos a Alvalade. Quem não marca situações tão flagrantes acaba por sofrer, já diz a máxima, confirmada em Alvalade.O Sporting criou seis ocasiões consideradas flagrantes mas… desperdiçou-as todas. Daniel Bragança (3), Gyökeres (2) e Marcus Edwards (1) foram os protagonistas do esbanjamento leonino.A somar ao desacerto houve também muito acerto, entre os postes, por parte do guardião David von Ballmoos. O suíço somou cinco defesas, três delas a ocasiões flagrantes (uma delas o penálti) e ainda duas saídas, uma a soco e outra pelo solo. Quase intransponível.Francisco Trincão saiu cedo, mas confirmou o bom momento, assistindo o golo de Gyökeres e vencendo seis dos nove duelos que travou.Desengane-se quem pensa que apenas Gyökeres se destaca na profundidade, no Sporting. Edwards não teve um jogo feliz, mas entre o inglês e o sueco dividiram-se 15 conduções progressivas com bola, com Marcus a liderar, com oito.