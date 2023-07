St. Juste agrada ao Ajax

O Ajax tem St. Juste referenciado na sucessão a Jurriën Timber, central de 22 anos que está próximo de mudar-se para o Arsenal. O portal holandês '1908.nl' avançou com a informação e garante que o defesa do Sporting é um nome bem visto por Sven Mislintat, diretor de futebol do clube de Amsterdão, que já terá encetado contactos junto do entorno do jogador de 26 anos.

St. Juste está, como noticiámos a 14 de junho, no lote de jogadores considerados imprescindíveis, pelo que o valor de referência para potenciais interessados é a sua cláusula de rescisão, de 45 M€. Logo no início da pré-época, avançou Record, conheceu novo contratempo e está lesionado, tendo-se apresentado na Academia a coxear e com um penso no joelho esquerdo.