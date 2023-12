St. Juste com entorse no tornozelo esquerdo: central faz tratamento

O Sporting começou a preparar o jogo com o V. Guimarães, agendado para sábado às 18 horas, e a principal novidade foi o regresso de St. Juste à ficha clínica. O central sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no triunfo por 3-1 alcançado frente ao Gil Vicente, e está assim em dúvida para a deslocação à cidade berço.Igualmente fora dos trabalhos continuam Daniel Bragança e Fresneda. O médio recupera de um traumatismo na anca esquerda e só fez tratamanto, tal como o lateral que foi operado ao ombro esquerdo.Como é habitual, os titulares do encontro com a equipa de Barcelos limitaram-se a fazer recuperação enquanto os restantes elementos treinaram no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Os leões folgam na quarta-feira e regressam ao trabalho na quinta-feira, em Alcochete.