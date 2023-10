St. Juste deixa mensagem de apoio à Palestina: «Dor e receio inimagináveis»

St. Juste, central do Sporting, recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio à Palestina a propósito do conflito que se reacendeu no Médio Oriente nos últimos dias, frisando que a "dor e receio" que as pessoas dessa região estão a passar é "inimaginável"."Recuso-me a acreditar que qualquer pessoa com coração possa pensar que aquilo que Israel está a fazer neste momento é justificável. A dor e receio que as pessoas da Palestina estão a atravessar é inimaginável. Cessar-fogo em Gaza já! Libertem a Palestina", escreveu o jogador dos leões no Instagram.Além do texto, St. Juste partilhou também algumas imagens do 'terror' que se tem vivido nos últimos dias na Palestina.