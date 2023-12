St. Juste entrou ao intervalo e saiu lesionado 22 minutos depois

Continua o calvário das lesões para St. Juste. Lançado no início da segunda parte no duelo frente ao Gil Vicente, o defesa-central do Sporting sofreu uma pancada no joelho esquerdo, num lance dividido, e teve mesmo que ser substituído por Eduardo Quaresma aos 67 minutos. St. Juste saiu a coxear e seguiu direto para o balneário.