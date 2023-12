St. Juste faz balanço do ano: «Há certas coisas que não podemos controlar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeremiah St. Juste (@jeremiahstjuste)

Jeremiah St. Juste fez neste último dia do ano um balanço de 2023, um ano que em alguns momentos foi "difícil", mas que serviu também para aprender que "há coisas que não se pode controlar"."2023 teve coisas boas, mas também teve momentos muito difíceis. Foi um ano pleno de aprendizagens e serviu para perceber que há certas coisas que não podemos controlar. A única coisa que podemos fazer é trabalhar arduamente e agradecer por tudo o que temos na vida. Vou continuar em frente, independentemente dos obstáculos que possam surgir no meu caminho", escreveu no Instagram o defesa do Sporting, que tem sido fustigado por lesões.