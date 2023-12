Stromp em noite de gala

A época é de Natal e também de Prémios Stromp: como costuma acontecer nesta altura do ano, o Hotel Sheraton, em Lisboa, recebe hoje a 61.ª edição de uma das mais míticas galas do universo Sporting, que neste caso vai prestar homenagem a quem se destacou no último ano desportivo... mas não só.

A partir das 20 horas serão distribuídos 17 prémios por escolha com destaque para o futebol: Gonçalo Inácio é o jogador do ano e Diomande a revelação, numa categoria onde o costa-marfinense divide as honras com Tiago Abiodun (ténis de mesa). O galardão para o atleta da Academia vai parar às mãos de de Geovany Quenda, extremo de 16 que tem vindo a trabalhar junto a Rúben Amorim. Nota final para António Dias da Cunha, antigo presidente, campeão em 2001/02, que irá receber o prémio gratidão, aos 90 anos.