Sturm Graz a abrir e a fechar: Sporting já sabe as datas dos jogos da Liga Europa

O Sporting vai defrontar os austríacos do Sturm Graz no arranque e no encerramento do Grupo D da Liga Europa. Um dia depois do sorteio, a UEFA publicou o alinhamento dos jogos das três competições, com a Liga Europa a voltar a partilhar as quintas-feiras com a Liga Conferência Europa, depois das terças e quartas-feiras reservadas para a Liga dos Campeões.Assim, o Sporting vai visitar em 21 de setembro o Sturm Graz, na Áustria, onde nunca venceu, antes de receber os italianos da Atalanta, em 5 de outubro, e visitar os polacos do Raków Czestochowa, em 26 de outubro.A segunda volta começa com o embate frente à formação da Silésia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 9 de novembro, seguindo-se a deslocação a Bérgamo, para defrontar a Atalanta, em 30 de novembro, fechando o grupo com a receção ao Sturm Graz, em 14 de dezembro.O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa está marcado para 23 de fevereiro de 2024, um dia depois de ter ficado concluído o play-off, com eliminatórias em 15 e 22 de fevereiro.Os 'oitavos' vão ser disputados em março, os 'quartos' em abril e as 'meias' em maio, tendo em vista a final, marcada para a Dublin Arena, em 22 de junho.Sturm Graz (fora): 21 de setembro (20 horas)Atalanta (casa): 5 de outubro (17h45)Raków (fora): 26 de outubro (17h45)Raków (casa): 9 de novembro (20 horas)Atalanta (fora): 30 de novembro (17h45)Sturm Graz (casa): 14 de dezembro (20h00)