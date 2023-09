Sturm Graz-Sporting, 1-2: O duelo em 5 factos

0

O Sporting venceu (1-2) no terreno do Sturm Graz, na estreia na fase de grupos da Liga Europa, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Primeira parte apagada do Sporting, que atingiu o descanso com apenas 3 disparos tentados, nenhum enquadrado e somente 6 ações na área austríacaDaniel Bragança foi aposta a titular e esteve muito ativo no plano defensivo, com 10 ações (máximo no Sporting), entre as quais 6 desarmes (máximo do jogo). Saiu aos 83 minutos mas mesmo assim ninguém o bateu até final em duelos: ganhou 14Gonçalo Inácio é cada vez mais influente na manobra de Amorim. Somou mais 109 ações na Áustria (máximo do jogo), entre as quais 11 passes progressivos (passes com mais 25% de encurtamento face à baliza contrária), mais 6 do que qualquer outroA ‘locomotiva’ Gyökeres segue imparável. Empatou o jogo no único remate que tentou, ganhou 9 duelos e sofreu mais 6 faltas, a somar ao recorde da Liga 2023/24 que já tinha definido no fim-de-semana (9 sofridas frente ao Moreirense)A saída de bola leonina tem riscos, já se sabe, mas fica um alerta para Amorim: o Sporting perdeu 15 posses no seu terço defensivo, indicador liderado (pela negativa) pelo reforço Fresneda, que perdeu 4 apesar de só ter sido lançado aos 76 minutos