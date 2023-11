Sub-15 do Sporting conquistam Algarve Cup

O escalão de sub-15 do Sporting disputou a prova referente à Algarve Cup, um torneio que acabou por ser conquistado pela formação jovem do emblema de Alvalade. Na final do torneio, os leões bateram o Copenhaga por 1-0 graças a um golo apontado por Martim Almeida. Ao longo da competição, os sub-15 leoninos somaram um total de 4 vitórias, 2 empates e outra derrota.Numa competição de formação disputada em Silves e na qual participaram clubes como Benfica, ISR, Brondby, Ajax, Sp. Braga e Royal Antuérpia, os verdes e brancos foram inicialmente derrotado pelos Benfica (1-0), antes de triunfarem perante o ISR (3-0) e o Brondby (2-0). Já na 2ª fase da Algarve Cup, os sub-15 leoninos empataram diante do Sp. Braga (0-0) e Ajax (2-2), antes de eliminarem o Antuérpia nas meias-finais por via de penáltis (3-1) após uma igualdade (1-1). Já na final acabaram por derrotar o Copenhaga, conquistando assim o torneio.