Teah e Roberto fora dos planos do Sporting

O avançado Divine Teah do Nimba FC, da Libéria, foi colocado na rota do Sporting pelo especialista em mercado Fabrizio Romano, mas Record sabe que o este jogador não entra nos planos dos leões. Na mesma situação está o médio do Casa Pia, Paulo Roberto, que também foi apontado.