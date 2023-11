Tensão nas bancadas da Luz: o momento em que arrancaram cachecol a adepta do Sporting

O vídeo está a ser muito partilhado nas redes sociais e mostra que, além da confusão no relvado após o apito final do Benfica-Sporting (2-1), os ânimos aqueceram também nas bancadas da Luz durante o dérbi.



Nas imagens, é possível ver um adepto dos encarnados a arrancar um cachecol do Sporting do pescoço de uma adepta dos leões ao que se seguem alguns empurrões.





“Somos diferentes. Aqui podem ver o jogo tranquilos.” pic.twitter.com/xCGtBpj6mf — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) November 13, 2023