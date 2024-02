«Teve o grande atrativo de sabermos o que é jogar à Benfica…contra 10»: universo leonino reage à vitória na Suíça

O Sporting venceu o Young Boys porem jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.ouviu conhecidos adeptos do clube leonino sobre a partida."Vitória ótima e saborosa como um chocolate suíço. Excelente demonstração da versatilidade do plantel e da capacidade de vencer em qualquer campo. O passaporte para os oitavos já foi emitido e só falta carimbá-lo em Lisboa"."A primeira parte foi cinco estrelas, jogámos lindamente, com muita rapidez. Não podia ter sido melhor. Na segunda parte jogámos muito bem também, apesar da menor velocidade. A equipa do Sporting este ano é muitíssimo boa. Dou os parabéns aos jogadores e ao treinador. Fiquei muito contente"."Foi uma uma boa exibição, como o Sporting nos tem habituado. Foi consistente, segura e houve a capacidade de concretizar, que às vezes falha. Teve também o grande atrativo de sabermos o que é jogar à Benfica…contra 10, apesar de ter sido por pouco tempo. A eliminatória nunca está resolvida até porque o Young Boys é líder no campeonato suíço e a equipa não parece assim tão má, mas está muitíssimo bem encaminhada".