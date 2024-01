'The Sun' aponta 'nega' do Sporting ao Manchester United por Hjulmand

Morten Hjulmand impôs-se desde logo nesta temporada como titular e uma das vozes de comando do Sporting de Rúben Amorim e parece motivar também cada vez mais a atenção de clubes do velho continente. De acordo com o 'The Sun', o médio de 24 anos terá mercado na Premier League, com a publicação inglesa a noticiar que o Manchester United chegou a fazer uma abordagem junto do Sporting tendo em vista a contratação do internacional dinamarquês.Segundo o 'The Sun', os red devils apresentaram uma proposta de troca em relação a Hjulmand, com uma oferta que significava a troca do médio dinamarquês por Facundo Pellistri, avançado uruguaio que tem tido dificuldades em ganhar espaço no United e leva 366 minutos em 14 jogos na presente temporada, sendo que o possível negócio não contemplaria qualquer valor monetário além da troca de jogadores.Nesse sentido, o Sporting terá recusado a opção colocada em cima da mesa por parte do United, remetendo para o valor da cláusula de rescisão de Hjulmand, fixado em 80 milhões de euros. A publicação britânica aponta mesmo que o médio dinamarquês tem sido seguido atentamente pela estrutura dos red devils nos últimos meses, dando conta que o clube de Manchester já chegou a enviar emissários para assistir a 6 encontros de Hjulmand na presente temporada.Ainda assim, nesta fase o médio de 24 anos é visto como um elemento imprescindível para Rúben Amorim, que fez força para que o Sporting o conseguisse contratar no último mercado de verão ao Lecce, num negócio de 18 milhões de euros (mais 3 milhões mediante objetivos por cumprir).De resto, o 'The Sun' dá conta que o United continuará a ter Hjulmand na lista de alvos e espera contar com a ajuda de Christian Eriksen, companheiro de seleção de Morten, para tentar seduzir o jogador do Sporting a rumar à Premier League.