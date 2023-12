Tiago Tomás revela mensagens que trocou com Quaresma antes do clássico: «É só fazeres o que sabes»

Adeptos do Sporting rendidos à exibição de Eduardo Quaresma: central recebeu vénias quando saiu Adeptos do Sporting rendidos à exibição de Eduardo Quaresma: central recebeu vénias quando saiu

Tiago Tomás revelou as mensagens que trocou com Eduardo Quaresma antes do início do clássico entre o Sporting e o FC Porto. O antigo avançado dos leões já estava a contar com uma boa exibição do jovem central, deixando-lhe palavras de incentivo."Mano. Que coisa linda. É o teu dia. Ponto de viragem hoje", enviou Tiago Tomás. "Achas que é o ponto de viragem?", respondeu Eduardo Quaresma. "Só fazeres o que sabes. Mostrar o Edu antigo. Aquelas arrancadas. Boa sorte, irmão. Estou a torcer", afirmou o avançado, atualmente no Wolfsburgo. Na última mensagem revelada por Tiago Tomás através do Instagram pode ainda ler-se: "Estou com bom feeling".Recorde-se que Rúben Amorim deu a titularidade ao jovem central, na sequência da indisponibilidade de Coates, e este correspondeu com uma grande exibição.