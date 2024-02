Tito Arantes Fontes e as declarações de Lionn: «Aliciado para perder o jogo com o Benfica»

Tito Arantes Fontes, na sua coluna de opinião no jornal 'Sporting' revelou a sua revolta pelo pouco impacto mediático que o julgamento de César Boaventura está a ter, principalmente depois de três jogadores do Rio Ave terem assegurado em tribunal que foram aliciados para perderem a partida com o Rio Ave em 2015/16."O jogador Lionn, na altura dos factos (época 2015/2016) a atuar no Rio Ave FC, confirmou no seu depoimento em tribunal, no julgamento de César Boaventura, que tinha sido aliciado por esse senhor para perder o jogo com o Benfica. É - segundo creio - o terceiro jogador a confirmar esta deplorável fatualidade", lamentou o antigo presidente do Grupo Stromp, que esperava ver o tema explorado de outra forma nos órgãos de comunicação social.