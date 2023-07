«Todos já fomos o Barroso na carreira»: Neto apoia jovem lateral após expulsão na estreia pelo Sporting

Convidado a comentar a infeliz estreia de Leonardo Barroso com a camisola do Sporting - entrou aos 81' e foi expulso aos 84' - no particular com a Real Sociedad, Neto minimizou a entrada dura do jovem lateral e apontou para a inexperiência que todos os jogadores atravessam quando dão os primeiros passos no futebol."Todos já fomos o Barroso na nossa carreira. Isto é excesso de vontade, não é maldade nenhuma. É um miúdo que às vezes treina connosco, que acaba por se estrear e no primeiro lance é expulso. Eu, de fora, diria que o VAR não ficava chateado se não fosse expulso. Estava muito triste. Às vezes estas coisas pesam e cabe-nos ajudar. Vai aprender", disse, em declarações na zona mista do Estádio do Algarve, após o triunfo do Sporting por