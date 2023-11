«Todos os episódios de violência são intoleráveis»: Sporting após agressão a videógrafo do clube

O Sporting partilhou uma mensagem nas redes sociais a propósito da agressão ao videógrafo do clube no jogo frente ao Dumiense, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, explicando que, por esse motivo, não haverá o habitual episódio do 'Backstage Sporting' esta semana."Um videógrafo do Sporting foi ontem agredido no Estádio José Alvalade. Por esse motivo, não há ‘Backstage Sporting’. Todos os episódios de violência são intoleráveis e não podem ter espaço em nenhum recinto desportivo", pode ler-se.