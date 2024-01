Todos rendidos a Gyökeres: Virgul esteve com o sueco e acabaram... a festejar de 'máscara'

O plantel do Sporting gozou de uma folga antes do arranque da 'Operação Sp. Braga', a contar para as meias-finais da Allianz Cup, período livre onde o plantel se sentou à mesa... mas não só. O espírito de união também foi cimentado com um 'passinho de dança', revelado pelo artista Virgul.Nas suas redes sociais, um dos membros da banda Da Weasel publicou fotografias onde aparece com Viktor Gyökeres e Nuno Santos num espaço noturno, aproveitando para, em conjunto com o sueco, fazer o seu habitual - e ainda misterioso - festejo, a máscara.