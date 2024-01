Torcida Verde anuncia boicote à 'final four' da Allianz Cup

Apesar do bom momento vivido em termos de resultados no futebol por parte do Sporting, uma das claques do emblema de Alvalade, neste caso a Torcida Verde, anunciou que não irá marcar presença em Leiria para a 'final four' da Allianz Cup na qual os leões se encontram inseridos. Através de um comunicado, a claque formada em 1984 revelou que fará um boicote a esta fase da prova devido ao critério de acesso aos ingressos disponíveis, mais concretamente pela necessidade de serem facultados dados pessoais para o efeito."No site da LPFP, para a compra de bilhetes para a final four da Taça da Liga 2024, é exigido aos adeptos a cedência dos seus dados pessoais para aquisição de bilhetes, validados mediante apresentação do Cartão de Cidadão aquando da entrada no estádio. Enquanto isso, os frequentadores dos Lugares VIP, patrocinadores, convites e, pasme-se, os detentores de ingressos adquiridos em superfícies comerciais estão dispensados da apresentação do Cartão de Cidadão na entrada para o estádio, numa clamorosa diferenciação entre os adeptos que estarão nos jogos da Taça da Liga 2024", começa por criticar a Torcida Verde, antes de completar nas duras palavras deixadas."Fica desta forma exposta a natureza exclusivamente comercial de uma competição que se prepara para abandonar o território nacional, visando maximização de lucros, desprezando os adeptos dos clubes que há mais de um século construíram o futebol português. Neste contexto e em coerência com outras posições anteriormente assumidas, a Torcida Verde não estará presente nessa competição disputada no Estádio Municipal de Leiria", apontam.Recorde-se que, relativamente à mesma 'final four', também os Diabos Vermelhos, ora claque do Benfica, garantiu que irá boicotar a presença no Estádio de Leiria no apoio aos encarnados. A 'final four' da Allianz Cup arranca terça-feira, com o duelo entre Sporting e Sp. Braga, na primeira meia-final que é seguida do encontro entre Benfica e Estoril na quarta-feira. A final da competição será disputada no sábado.