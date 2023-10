Atalanta "difícil de perceber", Trincão com dor que "não contou a ninguém" e Coates apto: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim assume inspiração em Gasperini: «Era o treinador da moda na Europa» Rúben Amorim assume inspiração em Gasperini: «Era o treinador da moda na Europa»

Na antevisão ao Sporting-Atalanta, marcado para quinta-feira (17h45) e referente à 2.ª jornada do grupo D da Liga Europa, Rúben Amorim considerou que se trata de um jogo de 50/50 e que a forma de atuar dos italianos dificultou o seu estudo durante esta semana de trabalho. O treinador leonino confirmou ainda que Coates está apto e que Trincão se encontra com problemas físicos."Está com uma dor, não disse nada a ninguém, vai recuperar. Sou treinador dele, conheço-o muito bem e não reparei. Já tinha ali uma dor e não disse a ninguém. O Trincão não estava nas melhores condições, não se protegeu a ele, protegeu a equipa... é por isso que eu também gosto tanto do Trincão", frisou Amorim."Todos os treinadores - e eu não o sou há muito tempo -, se lembram da Atalanta, da forma como passou a fase de grupos, toda a gente ficou muito entusiasmado com essa equipa e podemos dizer que o Gasperini era o treinador da moda na Europa. Foi uma das referências para mim. Mas eu tirei de toda a gente, do Espírito Santo, da forma de pressionar no Wolves. Eu poderia dizer que há movimentos daquela equipa que são inspiração não só para agora como para o futuro. O difícil para mim é explicar aquela forma de jogar para os meus jogadores. Primeiro eu tenho de perceber para passar aos meus jogadores. Amanhã vai ser um jogo divertido, espero que não seja um sofrimento a toda a hora. Se percebermos a Atalanta, vamos dar um bom passo.""Não, o Esgaio também pode jogar lá. Simplesmente fazemos uma saída a três. É olhar para as coisas. O que a equipa do Sporting faz é sair a jogar com três. Não olho para isso dessa forma. O [Matheus] Reis sempre foi um defesa esquerdo e tornou-se um central. Temos a nossa identidade e não gostamos de mudar muito porque eu fui jogador, nós já mudámos muito na nossa forma de jogar, mas mudámos na nossa saída de bola. Todas as equipas têm a sua identidade. Esta é a nossa. Não defendemos com três centrais sempre. Não olho dessa forma, de jogarmos sempre com três centrais. Se não pudesse jogar lá o Esgaio, jogava o Fresneda, que tem características diferentes do Porro.""Morita é mais uma opção. Não quero estar a dizer, porque disse da outra vez. O jogo é tão difícil. Não vou dizer o onze. Morita é mais uma opção e está preparado para ser titular. Trincão? Está com uma dor, não disse nada a ninguém, vai recuperar. Sou treinador dele, conheço-o muito bem e não reparei. Já tinha ali uma dor e não disse a ninguém. O Trincão não estava nas melhores condições, não se protegeu a ele, protegeu a equipa... é por isso que eu também gosto tanto do Trincão. Foi uma semana boa, curta nesta preparação do jogo, mas a equipa da Atalanta é tão difícil de perceber que foram tão confusos. A forma como o Gasperini prepara a equipa, como o De Roon se posiciona... é tão aleatório que tornou a semana estranha e diferente porque os jogadores não estão habituados. Isso é bom porque foca mais os jogadores na tarefa. Queremos vencer o jogo, que é em casa e com os nossos adeptos. É muito difícil encontrar o momento de pressão desta equipa. Os adeptos terão de ter paciência e perceber isso.""O Coates recuperou, foi só o susto, está apto para amanhã. Não vou dizer se ele joga ou não. Está bem claro se o Seba vai ser titular amanhã ou não. Penteado de Nuno Santos? São opções dos jogadores, desde que faça os cruzamentos que tem de fazer, não me interessa como se vestem ou os seus penteados. Desde que ele esteja bem e faça o seu trabalho...""Não há favoritos, é verdade que a Atalanta joga num campeonato mais competitivo do que o nosso. No último jogo contra a Juventus, a Atalanta foi a equipa mais dominadora e perto da vitória. Jogamos em casa, somos uma equipa forte, não quero dar o favoritismo, mas também acho que não temos o favoritismo. A Atalanta entrará em campo para vencer, nós também. O favoritismo é 50/50. Não há qualquer favorito para este jogo.""Neste momento, já é norma enchermos o nosso estádio, quer em casa quer fora. Vamos defrontar uma equipa que é diferente do que já defrontámos. Tem um padrão difícil de decifrar. Vai ser um jogo divertido, como diz o Morita. Teremos de ser fortes a atacar contra esta equipa, num grupo equilibrado. Também não perdemos há muito jogos. É uma equipa muito boa, com um bom treinador, que promove uma identidade diferente não só do nosso país mas também pela Europa fora.""Sim, estou muito feliz de ter feitos muitos e grandes jogos com a esta equipa.""Estou à espera de uma partida divertida, dentro de campo costumo usar o inglês, português e às vezes o espanhol. Com o Hjulmand, usámos maioritariamente o inglês.""Estou em muita boa condição este ano e o facto de ter conseguido chegar aqui é fruto disso mesmo. Vou apresentar-me assim se amanhã jogar. Estou bem preparado para amanhã, tanto eu como os restantes jogadores, para manter a mesma qualidade. Tenho a confiança do treinador para continuar na equipa."