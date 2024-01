Travassos agradece apoio dos companheiros: «Com vocês a meu lado fica mais fácil»

Diogo Travassos está a atravessar o período mais complicado na sua carreira. Após ter recuperado de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito no ano passado, o lateral voltou a lesionar-se no mesmo joelho numa fase em que estava a trabalhar sob as ordens de Rúben Amorim e, entretanto, já sabe que terá de voltar à mesa de operações Para tentarem animar o companheiro de equipa, os jogadores da equipa B fizeram questão de homenageá-lo mostrando a sua camisola no momento da celebração de um dos golos na vitória sobre o 1º Dezembro (2-0), um gesto que emocionou o defesa. "Com vocês a meu lado fica tudo mais fácil. Somos do tamanho da nossa vontade", partilhou Travassos nas redes sociais. Esta mensagem foi de imediato apoiada por Gonçalo Inácio, Dário Essugo, Afonso Moreira, Mateus Fernandes e muitos outros jovens da Academia que lhe enviaram mensagens de apoio.