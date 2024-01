Treinador do Leicester sobre Fatawu: «Tem de mostrar qualidade e no fim iremos decidir»

Apesar de ter integrado a lista de pré-convocados do Gana para a CAN, Fatawu acabou por ficar fora dos eleitos na convocatória para a fase final da competição de seleções africanas, motivo pelo qual poderá dar o seu contributo no próximo mês ao serviço do Leicester. Uma boa notícia para Enzo Maresca, técnico dos foxes que, em declarações à imprensa local, abordou a situação do internacional ganês e as condições do seu empréstimo por parte do Sporting."Se me perguntarem se seria melhor para o Abdul jogar pela sua seleção nacional ou aqui, eu diria que é muito melhor para nós tê-lo aqui em janeiro. Além disso, o Abdul está numa posição em que é um jogador emprestado, portanto temos várias opções para o futuro", assumiu o treinador de 43 anos.Relativamente a Fatawu, o extremo de 19 anos, que esta temporada leva 2 golos e 3 assistências em 23 encontros pelo Leicester, a imprensa ganesa apontou ainda que o próprio jogador pediu 'dispensa' da fase final da CAN de modo a concentrar-se nos compromissos pelo emblema do Championship (2ª divisão), um cenário sobre o qual Enzo Maresca preferiu não se alongar."Quando perdes um jogador durante um mês, provavelmente temos uma decisão mais difícil para tomar no final. Neste momento, o Fatawu tem todo o tempo para continuar a mostrar a sua qualidade e o quão bom jogador é. Depois, no final, iremos decidir sobre ele", explicou o treinador do Leicester.Recorde-se que, em caso de subida à Premier League na próxima época, os foxes terão de acionar uma cláusula obrigatória de compra avaliada em 17 milhões de euros, ficando assim com o avançado ganês em definitivo.