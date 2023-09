Treinador do Sturm Graz não poupa elogios a Rúben Amorim: «É uma verdadeira estrela!»

Christian Ilzer, treinador do Sturm Graz, fez o que lhe competia e, pelo historial recente na Europa, atribuiu o favoritismo ao Sporting para o duelo que abre o Grupo D da Liga Europa, "contra uma equipa de Liga dos Campeões", afirmou na antevisão dos austríacos, nesta quarta-feira.





"É um adversário de verdadeiro calibre, semelhando ao Feyenoord ou à Lazio, que defrontámos o ano passado. Amanhã talvez pensem que esteja a tocar o hino errado, que deveria ser o da Champions. Ou seja, temos de fazer tudo bem para termos uma oportunidade de os vencer", atirou o técnico, de 45 anos, que concretizou: "Precisamos, por isso, de impedir que joguem como querem, que encontrem espaços na nossa organização; precisamos de estar ao mais alto nível, em todas as fase do jogo e enfrentá-los com grande vontade e coragem."Comentando individualidades, Ilzer falou sobre o homólogo Rúben Amorim, que classificou como "uma verdadeira estrela". Também Viktor Gyökeres mereceu uma 'caixa' do comandande dos visitados, até porque recentemente... foi derrotado (1-3) com a sua Suécia pela Áustria."É um avançado 'puro-sangue', rápido, que segura muito bem a bola e com uma ótima capacidade para finalizar", prosseguiu, rematando: "Vamos tentar fazer algo idêntico ao que fez a seleção austríacos, até porque nesse jogo ele não fez grande coisa..."

Alerta para a 'tarimba' verde e branca não impede... a ambição

A par de Ilzer, também o lateral-direito Jusuf Gazibegovic lançou o encontro na Merker Arena, lamentando a eliminação da qualificação para a Champions, mas assegurando: "Estamos na Liga Europa, não era o que queríamos, mas enfrentamos um grupo de Liga dos Campões!".



Já Andreas Schicker, diretor-desportivo do Sturm Graz, sublinhou que a expectativa do clube "é muito grande" - disse-o aos meios do clube -, até porque "já é o terceiro ano consecutivo" dos austríacos na prova. "Os adversários sabem que também não é fácil jogar no nosso estádio..."