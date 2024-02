Treinador do Young Boys aponta à "perfeição": «Precisamos de fazer um pouco mais para vencer uma equipa de topo»

Na antevisão ao encontro desta quinta-feira diante do Sporting, o técnico do Young Boys, Raphael Wicky, demonstrou respeito para com o adversário, deixando claro que terá uma grande montanha para escalar face à desvantagem por 1-3 na eliminatória. Ainda assim, o timoneiro do campeão suíço acredita que possa existir uma reviravolta em Alvalade, ainda que para tal peça um jogo praticamente perfeito aos seus jogadores."Nesta campanha europeia, já fizemos jogos muito bons, como em Belgrado e contra o Manchester City em casa, onde fomos muito disciplinados. Quanto a jogos perfeitos, ainda não tivemos um assim contra equipas grandes. É necessário ser eficaz no ataque e defender na perfeição. Também é preciso ter sorte, com um guarda-redes a ter um dia perfeito. Contra o City não conseguimos cumprir durante 90 minutos e precisamos de fazer um pouco mais para vencer uma equipa de topo", deu como o exemplo o treinador de 46 anos, o qual não esquece os erros cometidos pelos helvéticos na 1ª mão, em Berna.Nesse sentido, Wicky espera um Young Boys mais letal, mas também prático em Alvalade, admitindo que poderá baixar linhas face à capacidade ofensiva do Sporting."Saebemos que é dificíl a missão. Estamos a perder por 2 golos de diferença e vamos jogar em casa de uma equipa que é fortíssima. Mas temos de acreditar. Se não fosse assim, nem vínhamos aqui e ficávamos em Berna. Acredito a 100% na minha equipa, que podemos vencer. Temos de fazer com que a equipa acredite que podemos vencer. Se fizermos um jogo perfeito, podemos vencer e logo veremos qual o resultado", deixou claro.Além disso, apontou como espera ver a sua equipa em campo no José Alvalade. "Temos de encontrar o equilíbrio. Pressionámos, queríamos o Sporting sob pressão e quando se faz isso há mais espaço atrás. Beneficiaram de corridas nas costas. Mas é preciso encontrar equilíbrio, sermos compactos e termos profundidade quando possível. Amanhã vamos ter de defender mais recuados mas teremos de encontrar o equilíbrio", reiterou o técnico.