Treinador do Young Boys desvaloriza Gyökeres: «Não falo aos jogadores sobre individualidades»

Falou e disse! Raphaël Wicky, treinador do Young Boys, não está preocupado com Viktor Gyökeres, avançado do Sporting que tem sido um dos principais pontos de expressão no leão 2023/24, mas que não assusta o timoneiro do líder do campeonato suíço, disse-o após ser questionado por Record na sala de imprensa do Estádio Wankdorf, palco da primeira mão do playoff da Liga Europa, que se disputa esta quinta-feira (17h45 de Portugal Continental, mais uma hora na Suíça).

"Conhecemos bem o Sporting, é uma equipa muito boa, um adversário que merece muito respeito, que tem um avançado que marca muitos golos, mas nas minhas preparações, aos meus jogadores, não falo sobre individualidades.... Tenho os meus analistas, que esses sim, mostram vídeos aos jogadores sobre situações específicas. Prefiro falar sobre o coletivo", atirou o técnico, de 46 anos, garantindo, também, que a posição dos verdes e brancos na sua prova interna - a Liga Betclic - não assusta: "Não mudou em nada a nossa forma de trabalhar."

É um sintético, sim... e então?

O sintético do recinto do emblema helvético foi igualmente tema, mas Wicky também relativizou este, lembrando que estamos perante uma geração de jogadores que arrancou a sua formação precisamente... neste tipo de piso.



"Falam sempre disso quando vêm aqui jogar… A única coisa que posso dizer é que a maioria dos jogadores cresceu a jogar em sintéticos, inclusive em Portugal. É um piso que permite que se jogue futebol normalmente, não tenho uma resposta para isso, é o que é e temos de saber lidar com isso", vincou, rematando: "Os jogadores mais técnicos podem notar alguma diferença, mas... também é o que é."